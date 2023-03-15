更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹棒球場將開挖採樣 綠議員：快提解方非爆料

2023/3/15 19:07（3/15 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府14日舉行第2次市立棒球場工程體檢會議，預計將透過檢測開挖，釐清是否有不符合契約的異常比例廢棄物。圖為會議情形。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月15日
新竹市政府14日舉行第2次市立棒球場工程體檢會議，預計將透過檢測開挖，釐清是否有不符合契約的異常比例廢棄物。圖為會議情形。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）新竹市府昨天開第2次棒球場工程體檢會議，將要透過檢測開挖，釐清是否有不符合契約的異常比例廢棄物。市議員楊玲宜今天說，市府應盡快提解決方案及重啟時程，非挖寶爆料。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，在驗收未完成之前，市府若發現任何問題或缺失，就應要依契約要求廠商限期改善，民眾期待的是何時能重啟棒球場，而不是三天兩頭的爆料或挖寶。

楊玲宜說，請市長高虹安要明確告訴市民市府的解決方案，預計何時能完成改善、並重啟棒球場。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，昨天召開第2次棒球場工程體檢會決議，在市立棒球場檢測實施計畫將採點狀、帶溝狀、面狀3種挖掘方式，進行開挖採樣。

市府表示，檢測實施計畫內容將釐清如回填土壤切斷面的分層構造厚度、各分層洩水坡度、土壤的物理性質及滲透性試驗，及是否有不符合契約約定的異常比例的異物及廢棄物等。

市府說，透過統計方式隨機取樣，執行土壤檢測計畫，3月下旬將會同相關單位進行試體取樣及試掘，並將取樣及開挖土層斷面，送認證實驗室分析。（編輯：李錫璋）1120315

#楊玲宜
#高虹安
#民進黨
楊玲宜
高虹安查棒球場排水預算 綠議員：應先改善工程社宅傳再辦動工典禮挨批 竹市府：包商祈福活動
高虹安
風箏賽場遭疑挖出馬桶蓋 竹市府：為暫存廢棄物高虹安錄唱五月天歌曲惹議 竹市警局：已取得授權
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族