更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
首頁 / 地方

嘉縣流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳 家畜所追查嚴懲

2023/3/16 14:26（3/16 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣家畜疾病防治所日前至梅山鄉救援3隻腳遭山豬吊夾斷的流浪犬，經處置後目前已由愛心民眾認養。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月16日
嘉義縣家畜疾病防治所日前至梅山鄉救援3隻腳遭山豬吊夾斷的流浪犬，經處置後目前已由愛心民眾認養。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）嘉義縣家畜疾病防治所指出，梅山鄉日前有流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳，經救援處置後牠已由愛心民眾認養；山豬吊與捕獸鋏常造成動物嚴重受傷或死亡，將追查嚴懲。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，日前接獲民眾通報，指稱梅山鄉瑞峰村有隻流浪犬嚴重受傷，即刻派人救援，發現這隻瘦弱母犬僅剩左後肢完整，其餘肢體都遭山豬吊夾斷、左前肢僅剩殘餘斷骨。

林珮如表示，這隻流浪犬僅靠左前肢的殘餘斷骨才有辦法勉強支撐身體，牠以類似拐杖方式輔以嘴巴匍匐爬行，經獸醫師診斷，若貿然截肢反而無法行走，考量牠需要專人長期照顧，以現有人力與資源無法支援，訊息公開後，目前已由愛心民眾認養。

家畜所指出，近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，嘉義縣府在2年前首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至目前共查獲捕獸鋏與山豬吊約400具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，家畜所指出，但夾傷動物案件並未減少，原因在於蒐證不易且舉證困難，導致動物受害案件仍層出不窮，民眾若發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，隨後可以聯繫家畜所派員處置。

林珮如說，依動物保護法規定，使用捕獸鋏與山豬吊可開罰新台幣1萬5000元至7萬5000元，造成動物死亡者也會移送法辦，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；若造成保育類野生動物死亡，依野生動保法可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元至100萬罰金。（編輯：戴光育）1120316

#林珮如
#家畜所
#獸鋏淨空嘉園專案
林珮如
嘉義縣1蛋雞場確診禽流感 撲殺逾3.6萬隻眼盲博美犬遭繁殖場棄養 嘉縣家畜所撤證開罰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族