更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輕症免隔離明上路 確診可否聚餐？怎麼請假？0+N新制QA一次看
首頁 / 地方

鼓山魚市場遊客變少 海洋局：已請營運業者調整方向

2023/3/19 11:53（3/19 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄鼓山魚市場經整修，2022年10月盛大開幕，但近日有媒體報導，鼓山魚市場平日遊客稀稀落落、櫃位營收差。高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向。圖為鼓山魚市場內空間。（高雄市政府海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月19日
高雄鼓山魚市場經整修，2022年10月盛大開幕，但近日有媒體報導，鼓山魚市場平日遊客稀稀落落、櫃位營收差。高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向。圖為鼓山魚市場內空間。（高雄市政府海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市鼓山魚市場去年10月盛大開幕，號稱「全台最美魚市場」，但近日媒體報導遊客稀少、櫃位營收差；高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向、展示內容。

鼓山魚市場曾是高雄首座現代化魚市場，但經過60年，市場荒廢、建物老舊。市府從2021年起啟動改造計畫，斥資新台幣1.4億元整修，市長陳其邁當時說，鼓山魚市場擁有全台最美海景；去年10月風光開幕，4天內湧入3萬人次造訪。

但近日媒體報導，鼓山魚市場在平日遊客稀稀落落，已有幾個櫃位撤出，還在經營的櫃位也慘淡經營；海洋局今天表示，魚市場委由南仁湖育樂公司營運管理，海洋局也持續關注經營狀況，已建議南仁湖調整經營方向、展示內容。

海洋局發布新聞稿指出，鼓山魚市場經整建後成為海景第一排，擁有美食、美景、夕陽，且呼應城市歷史的高雄農漁精品展售中心，現有宏裕行、凱亞良品、高雄青農產品－打GO嚴選、旗津正家興波士頓派等高雄在地特色店家及「津漁聚物所」餐廳。

海洋局表示，有關民眾反映產品定位與售價調整等問題，市府已與南仁湖公司緊密溝通協調，會儘速做出調整改善。

海洋局進一步說明，鼓山魚市場的營運不只是維持經營者及進駐廠商的獲利，也惠及周邊商家，並串聯駁二及棧貳庫觀光人潮至哈瑪星地區，市府將持續投入資源，以活絡附近商圈店家。（編輯：陳仁華）1120319

#高雄市政府海洋局
#鼓山魚市場
#高雄市
陳其邁
BLACKPINK高雄開唱 陳其邁赴應變中心視察BLACKPINK演唱會周邊開賣 粉絲排1公里搶購
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族