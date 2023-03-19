面臨家長年邁準備退休 花蓮家扶招募寄養家庭

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為讓寄養服務得以延續，花蓮家扶中心特別舉辦寄養家庭招募說明會，期盼新血加入，一起為受創兒少提供暫時的避風港，不讓任何一個孩子被遺忘。（花蓮家扶中心提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣的寄養家庭家長年齡逐漸攀升，55歲以上者已過半數，花蓮家扶中心舉辦寄養家庭招募舉辦說明會，邀民眾一起為受創兒少提供暫時的避風港，不讓任何一個孩子被遺忘。

家扶基金會今天發布訊息表示，花蓮家扶中心於1984年接受花蓮縣政府委託辦理寄養服務，截至2023年2月底為止，全花蓮縣縣內共有46戶寄養家庭，照顧54名縣政府寄養安置的兒童及少年。

根據資料顯示，寄養家庭中的家長46至55歲約占42.2%、55歲以上則有52.9%為最多，隨著年齡逐漸攀升，在面對受創兒少的特殊性與照顧困難度，恐因無法負荷或生涯規劃準備退休，為讓寄養服務得以延續，花蓮家扶中心特地舉辦寄養家庭招募說明會，期盼新血加入。

約9戶家庭參與，家扶除介紹寄養家庭的申請流程與服務原則外，更透過活動設計營造輕鬆氛圍，與有意成為寄養家庭的家長互動交流，同時揭開照顧服務的現場實況。

花蓮家扶中心主任施政延表示，成為寄養家庭要面對保密隱私規範，以及寄養童的受創經歷帶來的考驗等，相當不容易，然而社工是最堅強的後盾，透過系列課程安排提升專業技能，期待在兒少寄養安置服務的接力賽中，不斷有人願意接棒前行，讓這群孩子們可以更新對家的想像、從「心」擁有相信家的勇氣。

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施政延指出，照顧寄養童的過程是「全家人一起做的好事」，不僅是寄養父母的投入，也牽動著家庭成員們一起給孩子們家的感覺。寄養家庭分享休閒時光一起去野餐、上學日的接送與陪伴完成作業等，都是寄養家庭的溫暖心意，而這份心意只要合乎條件即可開始，不須等到退休後才做。

花蓮家扶中心說明，「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故、或是父母親不適任親職、及無法提供孩子適當照顧時，在不得已的情況下，讓兒少暫時離開原生家庭，居住在經縣市政府審核認可、接受專業訓練的寄養家庭中，提供暫時性的家庭替代照顧，待原生家庭排除所困議題且具充足預備後，再協助兒少安全返家。（編輯：黃世雅）1120319