桃園法務局長議會拍桌口角 張善政陪同至民進黨團道歉

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桃園市法務局長賴彌鼎（左）日前在議會質詢時拍桌、與議員對罵。25日在桃園市長張善政（左2）陪同下，到議會民進黨團辦公室向議員們致歉。中央社記者葉臻攝 112年3月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市法務局長賴彌鼎日前在議會質詢時拍桌、與議員余信憲對罵。桃園市長張善政今天和賴彌鼎在桃園市議會議長邱奕勝陪同下，到議會民進黨團辦公室向余信憲和議員們致歉。

桃園市議會22日爆發言語衝突，民進黨籍桃園市議員余信憲質詢市府工作報告內容與前朝雷同，批尸位素餐、愧對人民，賴彌鼎氣的拍桌與議員對罵、被請出場；張善政認為議員侮辱公務人員、不能接受，桃園市議會民進黨團則要求市府向議會道歉並處分賴彌鼎。

張善政上午和賴彌鼎在邱奕勝陪同下，到議會民進黨團辦公室為拍桌一事致歉；張善政在與議員們握手後致詞道歉，他說，經調閱當時議會錄影帶，雖然沒有聽見賴彌鼎罵髒話，但拍桌、大聲仍非常不適合。

張善政說，雖然是不同政黨，但都是為了桃園民眾福祉著想，將來要一起推動桃園建設，和諧對桃園未來發展很重要，因此請議長出面安排今天的會面與致歉。

賴彌鼎則說，他是「新生、幼稚園」，不曾在議會備詢，有深切檢討和反省，會學習盡速融入議會生態；當天衝突是由他引起，拍桌不尊重議長，他應該對全體議員致歉，感謝余信憲接受他的道歉，也感謝議長的諸多提點。

余信憲表示，能感受市長和局長道歉的誠意，他可以接受，往後一樣會做好監督，質詢力道也不會減少。

民進黨團表示，賴彌鼎應該向議會全體議員道歉，而非個別議員，議員對市府有質詢權，如果質詢內容當事人有疑問，也不應做出拍桌舉動傷害府會和諧。

民進黨團強調，每名議員都是市民選出的民意代表，期盼未來議會臨時會、工作報告、總質詢期間，民進黨議員將持續理性問政，把關桃園大小事，也期許市府尊重議員質詢權。（編輯：方沛清）1120325