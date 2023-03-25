天氣熱蔬菜價格低 彰化農民開放民眾自採高麗菜

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天氣變熱，蔬菜生長速度快，彰化縣竹塘鄉有農民開放民眾自採高麗菜，一顆只要新台幣10元。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）天氣變熱，蔬菜生長速度快，彰化竹塘鄉有農民開放民眾自採高麗菜，一顆只要10元；詹姓農民說，高麗菜價格低，送市場販賣反而賠錢；來到現場的民眾則說，10元真的很便宜。

彰化縣埔鹽鄉及竹塘鄉是縣內重要蔬菜產區，主要種植花椰菜和高麗菜，詹姓農民在農田旁張貼告示，田裡的高麗菜23日開放民眾自採，一顆新台幣10元，有民眾聞訊，開車、騎機車前來採高麗菜，甚至有人帶搬家用的籃子來裝高麗菜。

詹姓農民接受中央社記者訪問時說，他在9分大農地種高麗菜，不過最近高麗菜價格不好，採收裝箱再請人運送到市場拍賣，反而入不敷出，不如開放民眾自採。

另有農民指出，現在是平地高麗菜產季尾聲，今年因天氣熱，蔬菜生長速度快，產量增加，價格因此下跌。

前來採高麗菜的民眾則說，聽農民說如果高麗菜沒人採，就要放在田裡爛掉，他特別從彰化溪湖鎮騎機車來採高麗菜搶便宜，讓辛苦種植高麗菜的農民不致於血本無歸。（編輯：郭諭儒）1120325