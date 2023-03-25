2023年國際關燈日 北市晚間8時30分關燈1小時

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市環保局今天表示，響應全球性公益活動2023 Earth Hour關燈1小時，北市府及各級學校機關今晚8時30分配合關燈1小時，呼籲平常關上不必要的電源，為守護地球共同努力。

環保局新聞稿表示，市府各機關學校今晚配合關燈的，包含市政大樓及市府所屬各機關學校的外牆景觀裝飾燈，以及非必要的照明設備，皆會熄燈1小時，藉此喚起大眾重視氣候變遷議題。

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環保局長吳盛忠呼籲，平常生活就能關上不必要的電源、節約能源，更要積極發展綠色創能、儲能，並推廣分散式發電到商辦大樓、社區住家、學校中，達供電自給自足目標，這是環保局未來重點工作。

另外，氣候變遷也讓水情吃緊，環保局表示，洗街車於日常街道清洗、因應空氣品質惡化減少揚塵及因應熱浪預警進行降溫灑水時，都使用再生水，去年總作業里共使用9萬7860公噸，相當於省下39個標準泳池水量。（編輯：方沛清）1120325