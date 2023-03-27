M幹線抽水站及調節池工程動土 學甲防洪更完善

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府向中央爭取經費獲補助2.5億元，由營建署代辦的「台南市學甲區M幹線抽水站及調節池工程」今天動土，未來將解決北學甲遇大雨積淹水問題，

台南市長黃偉哲、立委賴惠員，以及市議員陳昆和、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰與在地里長今天出席動土，一同祈福工程如期如質完工。

黃偉哲表示，學甲地勢較低，過去常有水患，北學甲、南學甲又因水系不同，造成淹水原因不盡相同。尤其學甲工業區的抽水站需要儘快建好，以利將積水即時抽排，這項工程總經費達3億多元，完工後盼能應付各式各樣降雨型態，保障工業區及居民生命財產安全。

台南市政府水利局指出，工業區內水出口瓦寮排水為「感潮段」，常因外水頂托關閉排水閘門造成無法順利排除內水，需要建置16cms抽水站及1.9萬立方公尺調節池協助抽排內水，「台南市學甲區M幹線抽水站及調節池工程」工程總經費達新台幣3.3億元。其中，營建署補助(78%)約2.5億元、地方配合款(22%)約8000萬元，工程由營建署代辦，工期600日曆天，開工後預計民國114年3月完工。

至於針對北學甲市區積淹水改善，市府也正進行「台南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程」，建置20cms抽水站體及1.5萬立方公尺調節池，工程總經費3.5億元，由營建署補助78%經費，目前工程進度65%，預計今年10月完工。

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南學甲市區已於106年完成18cms華宗抽水站，經107年「0823」豪雨事件考驗，發揮良好治水成效；此外，下溪洲抽水站新建4cms站體工程去年4月完成。待20cms法源抽水站、16cms M幹線抽水站等水利工程陸續完成後，學甲地區的防洪排水設施將更加完善。

依經濟部水利署水利規劃試驗所解釋，「感潮河段」（Tidal-affected reach），是指海水與淡水交界處河段，水文特性受逕流及潮汐動力作用影響，可分成淡水感潮段及海水入侵段。（編輯：孫承武）1120327