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處理南投垃圾堆置問題 蔡培慧踏勘加速去化

2023/3/27 15:29（3/27 16:21 更新）
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民進黨立委蔡培慧（右）27日前往踏勘草屯鎮、名間鄉、竹山鎮垃圾堆置現況，表示將協助鄉鎮公所加速垃圾打包，並爭取移除東草屯交流道旁垃圾場。（蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月27日
民進黨立委蔡培慧（右）27日前往踏勘草屯鎮、名間鄉、竹山鎮垃圾堆置現況，表示將協助鄉鎮公所加速垃圾打包，並爭取移除東草屯交流道旁垃圾場。（蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月27日
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）積極處理南投縣垃圾堆置問題，民進黨立法委員蔡培慧今天踏勘草屯鎮、名間鄉、竹山鎮垃圾堆置現況，蔡培慧說，協助鄉鎮公所加速垃圾打包，也爭取移除東草屯交流道旁垃圾場。

南投縣無垃圾焚化廠，全縣13鄉鎮市1天產生約250公噸垃圾有賴外運處理，但之前協助焚燒的外縣市焚化廠處理量不足，全縣垃圾暫置量累積近23萬公噸，南投縣長許淑華上任後積極與可協助處理垃圾的縣市洽談合作，日前獲6縣市同意，預期每年外運處理8萬公噸。

蔡培慧也積極處理垃圾問題，除上任首天就邀行政院環境保護署協商，今天再與環保署人員到草屯鎮、名間鄉、竹山鎮垃圾場踏勘現況，蔡培慧接受媒體聯訪表示，目前先將堆置較多的垃圾外運處理，也會協助有提出需求的鄉鎮市公所加速執行垃圾打包作業。

蔡培慧指出，南投縣須長期規劃垃圾處理問題，未來持續推動機械分選垃圾燃料化，也呼籲南投縣政府積極與鄉鎮市公所合作，以人口比例或累積量平均外運去化；另外，她也向環保署爭取移除東草屯交流道旁存在20多年的垃圾暫置場，盼早日全面解決南投垃圾問題。

名間鄉長陳翰立說，名間鄉垃圾場目前堆積超過4萬公噸廢棄物，加上清潔隊剛搬遷到此不久，環境相當不佳，感謝蔡培慧今天親自了解現況，盼鄉民有舒適生活空間，未來也希望協助爭取經費提升清潔隊環境。

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竹山鎮長陳東睦表示，竹山每月垃圾進場量平均約700公噸，民國107年起，縣政府環保局每月轉運量僅約26公噸，其中109年、110年整年未轉運，為解決堆置問題，鎮公所積極推動垃圾分類、廚餘發酵成有機土等環保材料，感謝蔡培慧實地到竹山鎮會勘，相信未來一定能有長遠、有效方式實際解決垃圾問題。

另外，縣定古蹟南投市藍田書院大殿嚴重漏水，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間收到陳情，經文化部文化資產局會勘，爭取到新台幣352.5萬元修繕經費，蔡培慧今天出席開工儀式說，藍田書院是南投非常重要古蹟，盼透過修繕注入新活力。（編輯：謝雅竹）1120327

#蔡培慧
#南投縣
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