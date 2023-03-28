花蓮青梅產季開始 「梅玩梅瞭」農事體驗登場

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）3、4月正值東部青梅產季，花蓮種植梅樹近70公頃，今年因雨水不足，略為減產；富里農會首度攜手鄉公所舉辦「梅玩梅瞭」農事體驗，邀民眾參加，並發表新品牌「森釀」梅子產品。

每年3月下旬至4月是東部青梅盛產期，梅園大多位於花東縱谷兩側山脈一帶，生長環境自然潔淨，所生產的梅子品質優良；花蓮縣最南端的富里鄉是花蓮縣最主要的梅子產區。

每年產季，縣府和農糧署會輔導產區農會辦理竿採梅廠農契作收購及消費地農會食農體驗行銷推廣；富里鄉農會今天在記者會中發表「森釀」系列新產品，包括梅釀、梅醋及梅子加工品等。

農糧署東區分署長徐煇妃接受媒體聯訪表示，梅子是溫帶果樹，因氣候因素今年開花稍微延後，且雨水少，所以略為減產；這兩天下春雨，希望梅子能長大些，現在產季剛開始，持續觀察產地狀況，若減產20%以上，會透過公所和縣府啟動天然災害救助機制，希望最近的雨水有幫助，農友都能豐收。

經農糧署輔導，農民通過有機認證，並媒合蜜餞廠商使用竿採梅，竿採梅每公斤收購價新台幣20元，富里鄉農會加碼2元。

富里鄉代理鄉長江東成表示，鄉內樹幾乎都是經過驗證合格的有機梅子，今年結果後雨水較少，使得結果量減少，手採梅價格約每台斤50至60元，是販售給消費者，量不多要儘快訂購。

富里鄉農會總幹事張素華表示，自3月底開始至4月20日舉辦「梅玩梅暸」農事體驗，安排梅子DIY、梅子特色餐點美食；農會超市也提供青梅現購及預訂服務，讓沒機會到產區體驗的民眾也可以享用鮮採梅品。（編輯：陳仁華）1120328

每年3月下旬至4月是東部青梅盛產期，花蓮富里鄉農會28日舉行記者會，發表「森釀」系列新產品，包括梅釀、梅醋及梅子加工品等。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日