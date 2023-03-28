更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮青梅產季開始 「梅玩梅瞭」農事體驗登場

2023/3/28 12:47（3/28 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
3、4月正值東部青梅產季，花蓮種植梅樹近70公頃；富里鄉農會攜手鄉公所舉辦「梅玩梅瞭」農事體驗，安排梅子DIY、梅子特色餐點美食等，邀請民眾參加。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
3、4月正值東部青梅產季，花蓮種植梅樹近70公頃；富里鄉農會攜手鄉公所舉辦「梅玩梅瞭」農事體驗，安排梅子DIY、梅子特色餐點美食等，邀請民眾參加。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）3、4月正值東部青梅產季，花蓮種植梅樹近70公頃，今年因雨水不足，略為減產；富里農會首度攜手鄉公所舉辦「梅玩梅瞭」農事體驗，邀民眾參加，並發表新品牌「森釀」梅子產品。

每年3月下旬至4月是東部青梅盛產期，梅園大多位於花東縱谷兩側山脈一帶，生長環境自然潔淨，所生產的梅子品質優良；花蓮縣最南端的富里鄉是花蓮縣最主要的梅子產區。

每年產季，縣府和農糧署會輔導產區農會辦理竿採梅廠農契作收購及消費地農會食農體驗行銷推廣；富里鄉農會今天在記者會中發表「森釀」系列新產品，包括梅釀、梅醋及梅子加工品等。

農糧署東區分署長徐煇妃接受媒體聯訪表示，梅子是溫帶果樹，因氣候因素今年開花稍微延後，且雨水少，所以略為減產；這兩天下春雨，希望梅子能長大些，現在產季剛開始，持續觀察產地狀況，若減產20%以上，會透過公所和縣府啟動天然災害救助機制，希望最近的雨水有幫助，農友都能豐收。

經農糧署輔導，農民通過有機認證，並媒合蜜餞廠商使用竿採梅，竿採梅每公斤收購價新台幣20元，富里鄉農會加碼2元。

富里鄉代理鄉長江東成表示，鄉內樹幾乎都是經過驗證合格的有機梅子，今年結果後雨水較少，使得結果量減少，手採梅價格約每台斤50至60元，是販售給消費者，量不多要儘快訂購。

富里鄉農會總幹事張素華表示，自3月底開始至4月20日舉辦「梅玩梅暸」農事體驗，安排梅子DIY、梅子特色餐點美食；農會超市也提供青梅現購及預訂服務，讓沒機會到產區體驗的民眾也可以享用鮮採梅品。（編輯：陳仁華）1120328

每年3月下旬至4月是東部青梅盛產期，花蓮富里鄉農會28日舉行記者會，發表「森釀」系列新產品，包括梅釀、梅醋及梅子加工品等。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
每年3月下旬至4月是東部青梅盛產期，花蓮富里鄉農會28日舉行記者會，發表「森釀」系列新產品，包括梅釀、梅醋及梅子加工品等。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
富里鄉農會28日在花蓮縣府大禮堂舉辦聯合行銷活動，縣長徐榛蔚（前左起）、富里鄉代理鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、農業處長陳淑雯現場製作梅釀。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
富里鄉農會28日在花蓮縣府大禮堂舉辦聯合行銷活動，縣長徐榛蔚（前左起）、富里鄉代理鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、農業處長陳淑雯現場製作梅釀。中央社記者李先鳳攝 112年3月28日
#農糧署東區分署長
#富里鄉
#富里鄉農會
江東成
張容榕未就職富里鄉長 代鄉長江東成被勸進補選張容榕當選富里鄉長未就職 公所3/24辦第2次宣誓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族