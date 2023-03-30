防電信機房故障影響 台南檢視119備援中心

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）新北市消防局119報案專線昨晚因中華電信機房設備故障一度斷線，台南市消防局長李明峯今天前往設於新營區的民治備援中心檢視，盼在類似事件發生時快速應變，維持119運作。

台南市政府消防局上午發布新聞稿指出，目前救災救護指揮中心設有119永華中心及119民治備援中心，於永華中心前台常設自動派遣席14席，平常以2路E1線路（共可進線60線），配合電腦受理報案及派遣作業，如遇系統當機，執勤員須至機房切換手動（10線市話）進線，改以手動受理報案及執行派遣。

台南市消防局指出，如遇機房損毀（如火警或空襲），執勤台完全無法運作時，必須開設民治備援中心，民治備援中心設自動派遣席3席（可受理30線進線），系統啟動切換及人員進駐時間預估至少1小時。

他們表示，消防局另於民治中心及南門分隊各設手動市話3線，以備民治備援中心預備開設前臨時受理民眾報案。

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消防局指出，若14席自動派遣系統因中華電信端斷線無法自動派遣，消防局會切換10線類比電話及異地（民治、南門）6線市話，共16線類比電話做為備援派遣機制，維持讓民眾打119就可報案，但若119類比市話線路全部斷線，會再請求警察局110或市政府1999專線協助轉報案件。

消防局人員指出，設有119備援中心的地方政府不多，台南市消防局每個月會定期演練並檢視備援中心設備，今年在市長黃偉哲支持下編列預算，即將進行設備更新，確保119專線運作順暢。（編輯：卞金峰）1120330