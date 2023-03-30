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處理南投堆置垃圾 縣府、蔡培慧分頭爭取外運量

2023/3/30 18:26
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣無垃圾焚化廠，全縣垃圾暫置量近23萬公噸，縣府表示，洽談合作獲6縣市同意，目標年外運8萬公噸；民進黨立法委員蔡培慧也爭取環保署協調其他縣市獲5萬公噸外運額度。

蔡培慧27日踏勘草屯鎮、名間鄉、竹山鎮垃圾堆置現況。南投縣政府昨天透過訊息表示，為改善垃圾堆置問題，南投縣長許淑華透過洽談合作獲6縣市同意，從3月起每天外運量已達200多公噸，4月起再逐漸增加，並以1年外運8萬公噸為目標，以互惠方式處理南投垃圾。

縣府表示，蔡培慧說已幫南投要1年5萬公噸垃圾處理量，縣府對此感到高興，也希望蔡培慧具體說明哪些縣市願幫南投代處理垃圾，縣府將向伸援縣市表達謝意；另外，對於老舊無用的草屯焚化爐，縣府規劃拆除，去年開會後，今年1月核准報廢，預計8月完成拆除。

蔡培慧辦公室今天發布新聞稿表示，南投縣垃圾處理需跨縣市合作，無法單靠縣府洽談，需要中央居中協調並發起，甚至由中央補助經費給協處縣市才有進展，行政院環境保護署近期積極協調才有約5萬公噸外運額度，分別為2000公噸、8000公噸、1萬公噸及2萬5200公噸，外運協處工作持續進行，盼爭取更多額度。

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蔡培慧表示，垃圾外運有賴中央協調外縣市，當地縣市政府也承受地方壓力，協處縣市名單及數量，環保署已知會當地環保局；另外，南投縣垃圾轉運經費來自環保署長期補助，草屯垃圾掩埋場移除專案經費則是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長向水利署爭取。

蔡培慧表示，依法處理垃圾是地方權責，而垃圾外運若無中央經費支持或由中央發起要求外縣市協助，南投縣垃圾是「載不出去」；她強調，垃圾處理應不分黨派，地方、中央、民代共同支持，才能順利進行，身為南投縣區域立委，將持續關心垃圾去化問題。（編輯：謝雅竹）1120330

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