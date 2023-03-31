彰濱工業區擬設焚化爐 居民反對憂影響健康食安

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有業者擬在彰濱工業區設焚化爐，環團認為恐影響產業及當地居民健康，31日齊聚舉大字報表達反對，並與業者開會協調，但雙方無共識流會。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月31日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）有業者擬在彰濱工業區設焚化爐，環保團體認為將影響酪農業、養殖業、居民健康，今天齊聚反對並與業者開會協調，雙方無共識流會，環團、居民、酪農將持續抗爭直到開發撤銷。

業者晶鼎綠能科技公司表示，一切依法得標、沒有違法，之前曾辦說明會且已通過環評，今天再召開說明會，盼居民給開發機會；彰濱工業區服務中心表示，晶鼎公司規劃的焚化爐主要處理工業污泥等無害事業廢棄物，會加嚴排放標準，並成立監督委員會加強管理。

彰化縣環境保護聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣公害防治協會、彰化縣養殖協會、福興鄉長蔣煙燈與酪農、養殖業者等逾百人今天齊聚彰化濱海工業區鹿港區服務中心，反對鹿港鎮設置事業廢棄物焚化爐，要求儘速立即停工、撤銷開發，會中雙方無法達成共識。

彰化縣環境保護聯盟透過新聞稿表示，彰化縣不缺焚化爐，以鹿港鎮草港尾為中心方圓7200公尺內，包括伸港、線西、和美、鹿港、福興鄉等範圍，目前有5座焚化爐，其中2家環保公司各有2座事業廢棄物焚化爐，加上1座和美垃圾焚化爐，如今晶鼎公司又要設2座。

彰化縣環保聯盟指出，彰化人不是二等公民，拒絕成為處理全國有害事業廢棄物重鎮，業者違法偷跑，未辦說明會就動工，以後開發還得了，且焚化爐將排放大量有害污染物質，但案場下風處就是人口密集的鹿港鎮，還有福寶酪農專業區，是牛奶生產重鎮，也鄰近漢寶養殖漁業生產區，高密度焚化爐將嚴重衝擊食品安全。

蔣煙燈指出，彰化縣酪農業鮮乳產量占全國大宗，若環境受污染，也將影響全國人民健康，請立即停止設置焚化爐；福興鄉福寶村長黃耀輝表示，許多村民不知道要蓋焚化爐，福寶村周邊污染源已經很多、很嚴重，反對再增設焚化爐，村民會抗爭到底。

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一名酪農表示，設置焚化爐造成空氣、環境污染可能使乳牛生病，對酪農業影響很大，彰濱工業區已有其他焚化爐，沒必要增加；養殖協會人員說，晶鼎公司焚化爐下風處有酪農區、文蛤養殖區，事業廢棄物焚燒產生有害物質，若影響牛奶生產、文蛤生長，如何賠償。

台灣蠻野心足生態協會研究專員施仲平表示，西部海岸線布滿鄰避設施，包含垃圾掩埋場、火力發電廠、焚化爐及各種高污染產業，竟然還推動垃圾處理場，雖具發電或其他功能，但不可否認仍有垃圾焚化爐及掩埋場等設施，當年興建彰濱工業區，鄉親希望帶來地方發展，絕對不是要當垃圾場。（編輯：謝雅竹）1120331