高雄腸病毒急診人數增 衛生局加強防治

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國內腸病毒流行風險上升，全台急診人數增加。高雄市衛生局表示，正確勤洗手是預防腸病毒最有效的方法。（高雄市政府衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月2日

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）國內腸病毒流行風險上升，全台急診人數增加。高雄市衛生局表示，高雄第12週腸病毒門急診有201人次，較前一週上升6.9%，市府啟動加強防治，透過教托育、醫療及衛教宣導等防疫。

衛生局今天發布新聞稿表示，根據疾病管制署監測資料顯示，第12週全國腸病毒門急診就診計3169人次，其中高雄市有201人次。今年至目前為止，全國腸病毒感染併發重症確定病例累計1例，社區也陸續檢出腸病毒71型、D68型等不同型別腸病毒。

衛生局指出，腸病毒非嬰幼兒專屬疾病，成人也會感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。腸病毒傳染性極強，主要經由腸胃道（糞-口、受汙染的水或食物）、呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）等途徑傳染；也可能因接觸病人的水泡分泌物而感染。

衛生局提醒，一旦發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，要儘速至高雄榮總、長庚、高醫、義大、小港、聯合等6家腸病毒重症責任醫院治療。

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「正確勤洗手是預防腸病毒最有效的方法！」衛生局表示，平常也要定期使用漂白水進行環境清潔，酒精對腸病毒抑制效果有限。平時應落實腸病毒居家照護6招：「返家後先洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「定期以500ppm漂白水消毒環境」、「生病在家休息」、「家中第二小孩做好隔離照護」、「出現疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。

衛生局持續加強教托育機構查核，呼籲機構落實腸病毒通報及停課規定，每天需以漂白水重點性消毒常接觸物體表面，也要教導幼童確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（編輯：張銘坤）1120402