看球賽也能做環保 桃市府攜手樂天推廣循環杯

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市政府與樂天球團合作，從主場球季開始在棒球場導入循環杯，球季期間全數使用循環杯取代一次性飲料杯，當中還有首次亮相的樂天循環杯，讓球迷在觀賞球賽的同時也能做環保。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，桃園市循環杯推廣至今，使用量換算高度已相當於3.2座101大樓，今年更首創結合樂天桃園棒球場及棒球熱潮，全年桃園主場球季的60場比賽都能讓入場觀賽民眾使用到桃園循環杯，一整年預計可減少10萬個一次性飲料杯。

環保局長陳世偉指出，近年來海洋廢棄物污染及減塑等環保議題越來越受重視，國內外都陸續訂出一次用產品源頭減量及減塑目標，環保署也在去年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」。

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陳世偉說，國內許多知名業者都開始配合推出自有的循環杯推動計畫及服務，桃園市今年規劃以單點大量使用的各類活動或場館為推動主軸，以嶄新推行方式積極提出循環共享的新環保觀念，讓民眾體驗好環保、好安心、好習慣的3好生活型態。

環保局也將在15日及16日搭配世界地球日舉辦「循環永續主題日」，內容包含二手惜物市集及闖關換小禮等活動，藉由球員衣物、球具拍賣，賦予舊物新生命，希望透過小改變，翻轉民眾的環保思維，從日常生活做起。（編輯：張銘坤）1120403