美濃湖鵝脖子疑遭魚鉤勾住 高市府將禁止釣魚

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）民眾近日發現高市美濃湖有2隻鵝的脖子疑遭魚線鐵鉤勾住，所幸動保團體前往救援，讓鵝恢復正常。高雄市水利局表示，目前公告事項未載明禁止釣魚，但未來將公告禁止。

有網友在網路社群PTT發文表示，1日帶小孩到美濃湖玩，觀察到一隻花鵝總是落單，後來有機會近距離觀察鵝群覓食，「發現鵝脖子穿著一根鐵絲還拉著長長的魚線」，雖然暫時沒有生命危險，但看著覺得很心疼。

網友說，希望善心人士可以協助花鵝，也希望美濃湖的釣客們可以更加小心，甩竿別甩到動物。不久後網友更新發文表示，動保團體有來救助花鵝，現場2隻花鵝的脖子已無異物，印象中只看到2隻，希望不要再有別的花鵝有此情況。

水利局今天對中央社記者表示，美濃湖目前公告事項未載明禁止釣魚，但未來將明確公告禁止釣魚。

此外，高雄澄清湖畔近日也被民眾發現有1隻大白鷺的鳥羽呈現不自然的粉紅色，懷疑是遭到染色，所幸大白鷺除了鳥羽顏色外，其他如活動力等都很正常。

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高雄市農業局表示，民眾發現的粉紅色大白鷺，研判不是自然演化的結果，目前觀察大白鷺的活動力尚佳，若有特別狀況可聯絡1999，讓專業團隊對野生動物進行照顧和維護。

農業局表示，野生動物保育法針對保育類野生動物，不得騷擾，但針對所有野生動物，不能獵捕。提醒民眾尊重野生動物，避免騷擾與傷害，民眾若發現有任何不法行為，可儘速撥打1999專線通報市府，農業局將派員前往處理。（編輯：謝雅竹）1120403