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遊客亂餵黑猩猩 壽山動物園：屢勸不聽最高罰30萬元

2023/4/5 13:35
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）有網友在臉書社群爆料，近日到高雄壽山動物園玩，目擊男童在家長縱容下，向黑猩猩丟擲食物，影片曝光引發網友撻伐。園方今天表示，此舉已觸法，若屢勸不聽可開罰最高30萬元。

壽山動物園在清明連假吸引大批人潮，卻也出現亂象。有網友在臉書（Facebook）社群發布影片指出，近日到壽山動物園玩，卻目擊有遊客亂丟食物給動物吃。

影片畫面中可見有男童朝黑猩猩的園區丟擲食物，疑似父親的男子還對男童的行為拍手，一旁像是母親的女子則笑著拿手機錄影。影片在網路引發熱議，網友紛紛留言怒批，「沒水準」、「沒家教的一家人」、「爸爸還拿給小孩…傻眼」。

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壽山動物園主任莊絢智接受中央社記者訪問表示，被餵食的動物是黑猩猩，若遊客亂餵食且屢勸不聽，可依「野生動物保育法」開罰，處新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰，其他遊客若見狀也可上前協助勸阻。

莊絢智說，黑猩猩不會想跟人互動，呼籲遊客不要亂餵，或拍打玻璃，試圖引起注意，不要有任何干擾動物的行為。若發現，會立即上前勸阻。（編輯：黃世雅）1120405

#壽山動物園
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#高雄壽山動物園
莊絢智
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