少年徒步上山追雪錯過返程公車 頂5度低溫下山路過派出所終得救

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（中央社記者高華謙新北24日電）1名少年22日與同學相約到陽明山追雪，卻被放鴿子，因此獨自從台北市行義路走上山，又因錯過公車，只好頂著體感5度低溫走下山，後因經過派出所終於得救。少年大約走了8小時。

新北市政府警察局淡水分局調查，新北市一名15歲少年為了追雪，獨自從土城搭捷運到石牌，下午2時許起沿北投區行義路走到陽明山二子坪旅客服務中心追雪。

不料，這名少年不小心錯過下山公車，身上又只有悠遊卡，於是循google地圖沿巴拉卡公路往淡水方向走下山，這時山區體感溫度僅攝氏5度，路途中刮風下雨，少年忍著低溫走了近10公里，後來經過興華派出所並求助。

警方表示，興華派出所警員李育臣及曾守峴見到少年全身濕透、嘴唇發紫，趕緊讓少年進來並提供薑茶與吹風機，分局督察組巡官巫培也建議讓少年洗澡並提供便服替換，員警隨後立即聯繫家屬報平安，並開車將少年載到淡水捷運站搭車返家。

據了解，少年原本是與同學相約從北投上山追雪，再到淡水遊玩，但因同學臨時爽約，導致少年徒步走了近8小時。（編輯：李錫璋）1130124