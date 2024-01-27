澎湖冬之訪古季啟動 觀光旅遊業者踩線體驗

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（中央社澎湖縣27日電）觀光署澎湖國家風景區管理處推出「澎湖四季旅遊」系列活動，今天由冬之訪古季率先啟動，來自台澎兩地的觀光旅遊產業踩線體驗，期望帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

今天在澎湖遊客中心由澎管處副處長呂玉鉛與中華民國觀導遊協會理事長許冠濱等人共同啟動，宣告「澎湖四季旅遊」冬之訪古季活動正式登場。

呂玉鉛表示，為打造澎湖永續旅遊度假島嶼意象，今年推出「澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程，其中「冬之訪古季」率先登場，接續有「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」、「秋-奇岩季」等，讓澎湖一年四季皆精彩。

澎管處表示，冬季訪古季結合澎湖元宵乞龜祈福文化與「北環線」及「湖西+南環線」的輕旅行經典遊程，走訪澎湖境內各宮廟的「元宵乞龜」盛況，還可以走訪澎湖古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

澎管處今明2天安排來自台澎兩地的觀光旅遊產業踩線體驗，分赴銅牆鐵壁、菓葉石灰、二崁古厝、通梁古榕、漁翁島燈塔、外垵三仙台、澎湖天后宮與紫微宮等巡禮，還將親自製作炸棗等，感受冬季不一樣的輕旅行，期能帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。（編輯：郭諭儒）1130127