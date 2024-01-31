市政路延伸第2標工程開工 跨國1及高鐵估115年完工

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市民期盼近20年的市政路延伸第2標工程今天開工，台中市長盧秀燕表示，這項工程難度高，須跨越筏子溪、國道1號及高鐵，預計115年完工，打通後可替代台灣大道。

市政路延伸第1標工程（工業區一路至安和路）於民國111年動工，預計年底或明年農曆春節前完工；第2標工程（安和路至環中路）今天開工，預計115年底完工，市政路全線開通後可串聯七期重劃區與台中工業區。

盧秀燕在會中致詞表示，市政路打通是台中市民期盼近20年，打通後有助於紓解台灣大道塞車問題，也有助於4大園區發展，在台中捷運藍線施工時也可成為台灣大道的替代道路。

盧秀燕指出，市政路打通有許多困難處，包括造價太高、地主眾多意見紛歧須整合等，還有須跨越筏子溪、國道1號及高鐵，要在不影響高鐵及國道行駛下穿越過去，工法太困難，經工程單位採取管冪工法解決施工問題，未來完工後對台中市整體發展有利。

盧秀燕還提到，中央宣布核定中捷藍線興建，但有人說之前耽誤核定，是因為沙鹿有很大人行天橋，市府可能沒辦法做；如果市政路延伸工程跨越高鐵及國道都有辦法做，市府要做中捷藍線跨越沙鹿人行天橋車站有什麼困難，她並點名交通局長葉昭甫要好好做。

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內政部次長吳堂安表示，市政路延伸是中科及台中工業區期盼已久，內政部透過生活圈道路建設計畫補助24億元，從七期連接到工業區，完工後可節省通勤時間，未來再從工業區往北到中科、往下到精密園區，這條道路不只強化科技業，還有未來供應鏈節點運輸，可帶動中部產業發展、大幅提升競爭力。

市府建設局說明，市政路延伸第2標全長約1200公尺，所需經費約51億多元，預計115年底完工，未來市政路全線開通串聯七期及工業區後，將有效改善工業區交通機能，更可紓解台灣大道、朝馬路、五權西路、向上路車潮，並串聯台中工業區、精密機械園區與中科園區。（編輯：陳仁華）1130131