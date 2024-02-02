新北查核網售紅包袋春聯窗貼 近7成標示不合格

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（中央社記者高華謙新北2日電）農曆春節將來臨，新北市消保官透過網路平台隨機購買35件紅包袋、春聯、窗貼等春節商品進行標示查核，其中有高達24件欠缺完整商品標示，不合格率近7成，將要求業者限期改正。

新北市政府法制局今天舉行「公布市售春節商品標示查核結果」記者會。主任消保官王治宇說，經會同新北市府經濟發展局透過網路平台隨機購買35件紅包袋、春聯、窗貼等春節應景商品進行標示查核，其中有24件欠缺完整商品標示。

王治宇表示，違法態樣包括未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造或委製廠商名稱、原產地、主要成分或材料、適用年齡、使用方法或注意事項；或者雖有標示，但沒有以正體中文標示製造或委製廠商名稱及地址。

王治宇說，經發局將針對新北業者限期改正，逾期未改善將依「商品標示法」規定開罰新台幣2萬元至20萬元罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱；至於其他縣市業者則將函請外縣市政府輔導業者限期改正。

王治宇呼籲，廠商應落實商品標示正確性，民眾選購相關春節商品時，應慎選具完整標示商品，以確保消費權益。（編輯：李錫璋）1130202