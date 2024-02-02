新北大漢溪野放水牛遷新居 台東部落伴長者生活

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市大漢溪畔長期野放的水牛，經原住民傳統方法誘捕後，將18頭水牛安置在台東南溪部落生活。高灘處今天表示，水牛不但有海天一色的放牧環境，在綠色生態中陪伴長者生活。

民眾在大漢溪畔放養水牛歷史悠久，2020年李姓飼主聲明放棄，屬無主牛群。新北市政府水利局高灘處處長張修銘今天告訴中央社記者，經不斷繁衍，約20至30頭牛群，在大漢溪兩側生活。

張修銘說，野放的水牛去年2月受驚嚇，衝撞露營區鐵門，4月發生水牛追逐單車騎士，引起安全疑慮；多次邀動物保護處、動物園、陽明山公園管理處及動物專家，研商注射麻醉、裝衛星定位等捕捉措施未果。

他說，經棒球團體媒介，終於找到原住民捕牛專家，利用耆老傳承的技術，去年底順利圍捕，在動保處獸醫陪同下，安置到台東縣長濱鄉南溪部落。今天，他特地前往探訪，瞭解這些水牛生活環境良好。

南溪社區發展協會理事長石清榮原是深海潛水教練，退休後，回到部落照顧長輩。他接受中央社記者電話訪問表示，捕捉水牛有訣竅，「不是傳統的狩獵，而是老人家流傳的技巧」。他說，過程中要確保牛、人都不受傷。

接受高灘處委託後，石清榮帶領團隊北上蹲點，1星期都在菅芒草中穿梭；他說，每天觀察溪畔牛群，瞭解棲地環境、活動路線、族群大小，彼此正面相遇讓牛群適應，他說，「彼此培養感情與信任，甚至說說話」，誘捕時，水牛才不會有攻擊性。

石清榮說，水牛無鼻環，難以套索，如「擒賊先擒王」的道理，長期埋伏、每天跟蹤誘捕未果後，本想放棄；後來，鎖定帶頭的老公牛逐步誘捕，去年12月29日終於落網12頭成牛、6頭小牛，並打上鼻環。

南溪部落是在台東縣北邊，背山面海的偏遠部落，石清榮說，原住民族文化健康站每天有30多名長者，也採取有機農業種植。這18頭水牛目前放牧在廣大的山坡地，因休耕有許多雜草，牛隻邊吃草、邊看海，受良好照顧，營養足夠。

石清榮說，計劃在文建站開設「養牛的一生」課程，讓長者懷舊以往的放牧生活，藉活動延緩失能。將來要利用牛隻糞便製作茅草屋的牆壁素材；水牛繁衍後，將華麗轉身變成長者最佳的陪伴者。（編輯：李錫璋）1130202

新北市政府高灘地工程管理處2日表示，水牛個性溫和，但因未馴化水牛仍可能追逐驚嚇民眾，大漢溪灘地內尚有數量不明的野放水牛，將請專家學者進行相關調查。（石清榮提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月2日

新北市大漢溪畔長期野放的水牛，經原住民傳統方法誘捕後，將18頭水牛安置在台東南溪部落生活。南溪社區發展協會理事長石清榮表示，這18頭水牛目前放牧在廣大的山坡地，因休耕有許多雜草，牛隻邊吃草、邊看海，受良好照顧，營養足夠。（石清榮提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月2日

新北市政府高灘地工程管理處長張修銘（右2）2日前往台東縣長濱鄉南溪部落，了解大漢溪野放水牛遷移後的生活環境，南溪社區發展協會理事長石清榮說明，山上有泥塘適合放養，目前水牛外型比移置前更豐腴，適應良好。（石清榮提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月2日