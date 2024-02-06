竹市學區總量限制將查居住事實 家長怨仍難就近讀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）竹市關埔地區許多國中生無法就近入學，竹市府日前發布修正班級總量限制辦法，將嚴格審查學生居住事實。有家長認為，即使有居住事實，仍難就近入學，增加校舍才能解決問題。

新竹市府教育處今天發布新聞稿表示，經召開多次學區公聽會，傾聽民意並參考台北市、新北市、桃園市及新竹縣作法，將「新竹市國民中小學學區劃分及新生分發入學辦法」進行條文修正，已於日前正式簽核發布。

教育處指出，條文內容包括修正總量限制學校超收學生之但書規定，以及總量限制學校將依法成立入學審查委員會，專責處理學生入學事宜，由管制學校組成查核小組，結合學區里（村）長、鄰長及戶政單位人員等網絡單位，適時進行家訪，進行居住事實查核。

新竹市政府教育處副處長張品珊接受中央社記者電訪表示，過去有家長反映，還有許多寄戶狀況，並無居住在學區的事實，未來將要求家長簽署「家訪同意書」，若不簽署，將影響申請資格排序，希望讓更多學生真正就近入學。

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居住在新竹市關埔地區的王小姐向中央社記者表示，某些學校總量限制規定每年調整，學生可能需入籍好幾年才可申請優先入學，但許多家庭是因工作關係才到新竹市生活，導致即便學校在住家旁，仍無法就近入學，認為增加校舍才能真正解決問題。

對此，張品珊說明，市府已啟動光武國中新建校舍計畫與增設建功高中國中部校舍，預計114學年度完工後，能為2校增加多個班級，盼紓解就學壓力。（編輯：方沛清）1130206