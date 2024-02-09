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台南運動場館春節不打烊 比照平日時間開放

2024/2/9 11:42
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（中央社記者張榮祥台南9日電）今天是除夕，台南市政府表示，台南市運動場館春節期間不打烊，市立田徑場、市立籃球場及極限運動場比照平日時間開放，讓市民維持良好運動習慣。

台南市政府體育局今天發布新聞稿指出，台南市運動場館春節期間不打烊，市立田徑場開放時間是每天清晨4時至晚上10時，場內附設簡易健身器免費使用；極限運動場開放時間是週一至週五下午4時至晚上10時、週六至週日上午8時至晚上10時；市立籃球場全時段開放。

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體育局表示，市立田徑場歷經整修封閉及民國112年全國運動會賽事舉辦完畢後，同年11月開放民眾使用；市立籃球場也翻新完備，今年1月啟用。市府將向中央爭取資源挹注，並尋求私部門建立長期合作關係，設置更多運動場館，提供市民多元化運動選擇。

體育局長陳良乾說，市立田徑場每天平均進出逾250人次，極限滑板運動及籃球日益興盛，市府將透過場地更新優化，以滿足愛好運動民眾需求。（編輯：管中維）1130209

#春節
#陳良乾
#體育局長
#台南市政府體育局
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