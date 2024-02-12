觀光客帶來新商機 梅嶺發展休閒農業成主流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）位於台南市楠西區的梅嶺風景區早期產業發展以農業為主，但在不少農民從香蕉改種梅樹後，加上適合登山健行環境，觀光產業崛起，休閒農業逐漸成為當地產業主流。

每年12月至隔年1月是傳統梅嶺賞梅季，每到這個時節，總是吸引不少遊客上山賞花，由於賞梅區停車位有限，台南市政府會規劃接駁車，引導遊客將車停在山下停車場，再搭車上山；而到了4、5月的賞螢季，又有不少想看大量螢火蟲出現場景的遊客湧入梅嶺，是另一波觀光人潮高峰。

由於梅嶺風景區登山步道環境營造優美，非梅花、賞螢季的一般時期，每逢假日也有不少遊客出現，多採半日遊規劃，一大早上山健行，運動後選擇一家餐廳吃完午餐再打道回府，因此當地不少農民會兼營餐飲業，主推梅子雞料理，多年來營造出口碑，也有人專程為美食上山，為忙碌生活偷得浮生半日閒。

梅嶺周邊景點，近年來也在市府等相關單位推動下營造成為旅遊廊帶，包括占地寬廣的玄空法寺；曾文溪水域唯一的吊橋，也是台灣最長吊橋的永興吊橋；台灣現存保存最完整、規模最大的同姓傳統聚落鹿陶洋江家古厝、還有以往台南人私藏泡湯秘境龜丹溫泉。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文告訴中央社記者，在國人愈來愈重視戶外休閒旅遊風氣下，梅嶺每年約能吸引數十萬人次遊客造訪，產業風貌也與早年僅有農作物及農民自設的農產加工設施有很大不同。

他說，台灣的梅子產業雖面對價格較低的進口產品挑戰，但仍有在地優勢，像梅嶺出產的梅子估計供應全台手搖飲市場約7成需求，成為開發以梅子為特色的觀光、美食等休閒產業基礎，在地居民也努力營造整體環境，讓賞螢、賞桐花、步道健行等活動同時成為亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許鴻文指出，梅嶺地區約百年前開始發展農業，從早期以香蕉為主到現在的梅樹，梅樹全盛時期種植面積約有2000公頃，但政府於民國70年代改以林班地管理，要求農民混合造林，梅樹種植面積慢慢縮減到約500公頃，且停車場等公共設施建設也受限，有重新檢討改善必要。

他說，當地農民自2009年起爭取部分林班地解編，改回以農牧用地管理，經過10多年努力已見曙光，並可望在今年設置為果樹專區，未來除了農業產值提高，梅花也會更多、更漂亮，迎來更多遊客。（編輯：孫承武）1130212