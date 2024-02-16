屏縣東方帝國社區 獲國土署核定整建971萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷屏東縣16日電）屏東市29年屋齡的「東方帝國社區」，近年大樓磁磚掉落情形嚴重，社區管委會爭取補助經費改善外牆問題，15日獲中央核定補助，獲內政部國土署補助971萬3250元。

依屏東縣城鄉發展處資訊，「東方帝國社區」位於屏東市瑞光路二段及德豐街上，為屋齡29年的12層樓電梯大樓。近年大樓磁磚掉落情形嚴重有公共安全之虞，為改善住戶居住環境，社區管委會爭取補助經費改善外牆問題，並在15日正式獲中央核定補助，申請工程總經費新台幣2427萬7892元，獲國土管理署補助971萬3250元。

城鄉處表示，自106年度起一路協助社區，多次到社區辦理說明會逐步達成同意比例80%以上門檻，並由縣府委託輔導團協助社區製作計畫書向內政部提案，在107年核定規劃補助設計經費135萬元。

依城鄉處資訊，社區原僅申請外牆拉皮補助，後因社區為921地震前完工大樓，國土管理署為保障住戶生命財產安全，要求須完成耐震結構補強後始得再申請外牆拉皮補助經費。

因此縣府又協助社區洽國家地震工程研究中心申請「私有建築物耐震弱層補強經費補助」，於109年11月核准階段性補強補助經費390萬元，112年3月成功發包耐震補強工程，並於同年9月20日完工；在耐震補強工程完工後，開始進行整建維護實施工程審查程序，終在今年2月15日核定整建維護實施工程補助971萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

城鄉處新聞稿表示，中央都更基金整建維護補助申請即日起至今年6月底為止受理，依國土署規定，屋齡20年以上合法建築物可申請兩種補助，一為擬訂都市更新事業計畫補助費，二為實施工程補助費。只要是大樓管委會、依法成立的都市更新會或都市更新事業機構，都可至縣府申請整建維護補助，事業計畫補助費80萬元起，工程補助費依建築物地上層總樓地板面積每平方公尺1500元計算，補助上限總工程經費50%。

另外，為加強大樓耐震能力，還有結構補強設計補助經費可以申請；其中，整建維護主要有三大項目為必要施作項目，包括大樓立面及屋頂突出物修繕、老舊招牌違建物或突出外牆面鐵窗拆除，以及空調外部管線整理美化等三項，且三大項目需占總經費1/3以上，為申請補助要項。（編輯：孫承武）1130216