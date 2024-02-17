屏東勝利星村春節吸客 7天逾百萬人次入園

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣政府攜手勝利星村店家在春節期間舉辦「好運龍厚禮」滿額抽獎活動，7天連假園區湧入逾百萬人次，估總營業額近新台幣4000萬元，讓人潮與錢潮續創高峰。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，勝利星村勝利區、成功區、通海區總計有百家品牌業者進駐，各具特色，加上緊鄰全台面積最大的遺構公園，使得年節走春人潮從白天到夜晚絡繹不絕，返鄉拜年的藝人彭佳慧、温昇豪在大年初二也走訪勝利星村，感受過年節慶氛圍。

園區餐飲業者說，今年春節連假短，許多民眾選擇一日遊走春行程，來客數較平常多了3成以上，也趁勢推出年節限定商品，日營業額成長近10倍。

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文化處表示，勝利星村已是屏東市區最具指標性的特色商圈，今年春節檔期「好運龍厚禮」滿額抽獎活動，消費人潮更甚以往，為店家帶來商機，春節期間百家品牌總營業額近4000萬元，產值再創新紀錄。

縣府提及，除勝利星村，屏菸1936文化基地也吸引眾多人潮，除了常設展，現正展出中的「貓美術館」，從大年初二到初五，每天入館人數比平常增加5倍，搶手的屏菸新春福袋，順勢帶動文創賣店「好屏製造所」營收大增。（編輯：謝雅竹）1130217