兩柴棺龜結伴路上行 民眾憂遭車撞通報消防員救援

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（中央社記者王鴻國新北19日電）有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，為避免烏龜遭車輛不慎輾壓造成受傷或死亡，通報消防員救援並送動保處野放。

新北市動保處今天發布新聞稿指出，消防員獲報到場救援這隻烏龜後，先送到三芝動物之家，經動物之家獸醫師謝弘斌辨識，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。

動保處表示，經檢查，這兩隻柴棺龜的身體並無大礙，經過動保員照料，給予充足休息後，已將牠們放回大自然的棲地。

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謝弘斌表示，台灣本島共有4種原生龜，分別為斑龜、中華鱉、食蛇龜及柴棺龜，其中以斑龜較為常見。新北市北海岸地區背山面海，自然生態資源豐富，淺山丘陵及河岸濕地等都是柴棺龜最佳繁殖環境。

謝弘斌說，陸生烏龜行動緩慢，在馬路上很容易被車輛撞到，動保處112年度接獲民眾通報烏龜救援案件高達182件，他提醒民眾開車在路上看到烏龜時，一定要減速或停車讓烏龜安全通過或將烏龜移至路旁樹叢中，如發現烏龜已受傷，可通知動保處救援並帶回醫療。（編輯：張銘坤）1130219