更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月奇美博物館展出
首頁 / 地方

兩柴棺龜結伴路上行 民眾憂遭車撞通報消防員救援

2024/2/19 12:47（2/19 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜在馬路上爬行，立即通報消防員救援。新北市動保處19日表示，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月19日
有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜在馬路上爬行，立即通報消防員救援。新北市動保處19日表示，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，為避免烏龜遭車輛不慎輾壓造成受傷或死亡，通報消防員救援並送動保處野放。

新北市動保處今天發布新聞稿指出，消防員獲報到場救援這隻烏龜後，先送到三芝動物之家，經動物之家獸醫師謝弘斌辨識，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。

動保處表示，經檢查，這兩隻柴棺龜的身體並無大礙，經過動保員照料，給予充足休息後，已將牠們放回大自然的棲地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝弘斌表示，台灣本島共有4種原生龜，分別為斑龜、中華鱉、食蛇龜及柴棺龜，其中以斑龜較為常見。新北市北海岸地區背山面海，自然生態資源豐富，淺山丘陵及河岸濕地等都是柴棺龜最佳繁殖環境。

謝弘斌說，陸生烏龜行動緩慢，在馬路上很容易被車輛撞到，動保處112年度接獲民眾通報烏龜救援案件高達182件，他提醒民眾開車在路上看到烏龜時，一定要減速或停車讓烏龜安全通過或將烏龜移至路旁樹叢中，如發現烏龜已受傷，可通知動保處救援並帶回醫療。（編輯：張銘坤）1130219

#新北市
#動保處
#張銘坤
#謝弘斌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44