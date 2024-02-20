大武山下小奧運 59屆六堆運動會屏東麟洛舉行

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣20日電）有「大武山下小奧運」美譽的六堆運動會，今年邁入第59屆，將在3月9、10日兩天在麟洛鄉熱鬧舉辦。屏東縣長周春米客今天出席開幕記者會，歡迎大家來南部客庄體驗客家之美。

周春米與客委會客家文化發展中心主任何金樑、麟洛鄉長鍾慶平等六堆各鄉區代表，以及健力選手馮慶弘、軟網選手何孟勳今天出席在縣府開幕記者會。

周春米表示，屏東縣政府今年承辦全民運，每個月將會安排豐富運動主題活動，恰逢3月為一年一期的六堆運動會，除了精彩運動賽事，選手之夜更是一大亮點，邀請金曲歌后歌王「彭佳慧、彭佳霓、朱海君、羅文裕、馮士鈞、HOTQGIRL」熱情開唱，希望在麟洛鄉精心策劃及全鄉總動員辦理下，帶給六堆鄉親及全國民眾全新體驗，歡迎全國民眾一起來感受屏東客庄魅力。

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鍾慶平說，第59屆六堆運動會由麟洛鄉主辦，預計3月6日在竹田鄉忠義祠引燃聖火及進行六堆12鄉區遶境祈福、9日盛大開幕。連串精采活動內容與賽事共同宣傳行銷六堆，推廣麟洛先鋒堆，相關資訊可上活動官網查詢。

今年六堆運動會排球、羽球、競速溜冰、幼兒滑步車、馬拉松等5項賽事將在本周末24、25日率先登場。其中馬拉松開放全國民眾參與，有2000人以上的各路好手參賽，盛況可期。活動期間舉辦前堆歷史古蹟行讀(輕旅行)、六堆產業博覽會等系列活動，將前堆麟洛鄉的特色與熱情傳達給大家。（編輯：孫承武）1130220