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陳其邁回娘家送提燈 大玩「小萌龍呆腦獸」變臉秀

2024/2/20 16:45（2/20 18:01 更新）
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高雄市長陳其邁（後左）20日至新興國小視察小提燈發放情形，陳其邁邊展示可變臉的「小萌龍呆腦獸」小提燈，還一邊吹著鴨嘴哨子玩具。中央社記者董俊志攝 113年2月20日
高雄市長陳其邁（後左）20日至新興國小視察小提燈發放情形，陳其邁邊展示可變臉的「小萌龍呆腦獸」小提燈，還一邊吹著鴨嘴哨子玩具。中央社記者董俊志攝 113年2月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市政府今年首度直接在學校發放小提燈，讓學童、家長免排隊；高雄市長陳其邁今天以校友身分回新興國小視察發放情形，也拿著巨大版「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」提燈和幼童互動。

高雄市國小及幼兒園今天統一發放小提燈，市府表示，全市公私立小學、幼兒園及特殊學校的小朋友，皆有發放呆腦獸的特製燈籠，體恤學童免排隊領取，首次在學校直接發放，每人都有1個小提燈。

陳其邁今天在新興國小時笑著說，自己今天以校友身分回娘家，他拿起校方特地找出的第27屆黑白畢業冊找到「小時候的陳其邁」，和現場孩童分享，也和學童體驗元宵慶典乞龜祈福儀式。

陳其邁會前聯訪時表示，自己動手組裝時發現其實有點難度，小朋友可以跟同學、老師或親子一起組裝同樂，市民朋友可以24日、25日到18號碼頭領取，一起提著呆腦獸小提燈到愛河灣來看黃色小鴨。

教育局表示，全高雄市國小及幼兒園學童今年都可以拿到創意十足的小恐龍造型提燈，不僅呆萌可愛，頭部還可旋轉變臉，共有4款角色，包含黃色小鴨、高雄熊、小兔子，其中一面還可以讓小朋友發揮創意、自創可愛表情。（編輯：黃世雅）1130220

高雄市長陳其邁（後左3）20日至新興國小視察龍年小提燈發放情形，並與師生合影留念。中央社記者董俊志攝 113年2月20日
高雄市長陳其邁（後左3）20日至新興國小視察龍年小提燈發放情形，並與師生合影留念。中央社記者董俊志攝 113年2月20日
#高雄市
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