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世展會發起紅包傳愛 裕元花園酒店響應籲做公益

2024/2/20 16:58（2/20 17:31 更新）
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台灣世界展望會推出「紅包傳愛－讓孩子成為更好的大人」活動，裕元花園酒店響應，即日起至29日提供紅包福袋，鼓勵大家一起做公益。（世展會提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月20日
台灣世界展望會推出「紅包傳愛－讓孩子成為更好的大人」活動，裕元花園酒店響應，即日起至29日提供紅包福袋，鼓勵大家一起做公益。（世展會提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台灣世界展望會推出「紅包傳愛─讓孩子成為更好的大人」活動，裕元花園酒店響應，即日起到29日提供紅包福袋，鼓勵大家出遊時也能隨手做公益，幫助弱勢兒少與家庭。

世展會今天發布新聞稿指出，裕元花園酒店響應「紅包傳愛─讓孩子成為更好的大人」行動，即日起到29日提供紅包福袋，內含各項用餐折扣、贈送等優惠，藉此鼓勵大家開心出遊的同時也能隨手做公益，捐款幫助弱勢兒少與家庭送出希望紅包。

根據台灣世界展望會調查，全會所服務約4.5萬名弱勢孩童中，面臨多重需求的孩子約占15%；其中有21%家庭每月經濟缺口大於5萬元。

調查也顯示，有高達90.5%的學童沒有參考書，84.6%沒有網際網路，67.8%沒有檯燈，學習資源缺乏。在健康營養需求方面，則有26.7%的孩子平時沒有固定三餐，最常見的原因是為了省錢。

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世展會的個案中，還有1名單親媽媽帶著4個小孩，只靠媽媽當家庭代工支撐家計，媽媽意外發現左右兩側甲狀腺有結節，需定期追蹤，在工作與經濟的壓迫下，也導致媽媽身體狀況越差，經常全家5口就是開個罐頭再配白飯，而媽媽則總讓孩子吃罐頭，自己只吃白飯，走投無路下，主動打電話向台灣世界展望會求助。

台灣世界展望會發起的「紅包傳愛─讓孩子成為更好的大人」活動，邀請社會大眾合力為弱勢兒少與家庭提供助學金、營養扶助金和送餐服務、急難救助金，並協助青少年與家長學習就業技能。（編輯：黃世雅）1130220

#台灣世界展望會
#公益
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