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谷關親親魚泡腳池整修 轉型溫泉變冷泉

2024/2/22 18:02（2/22 18:16 更新）
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台中市和平區谷關溫泉公園泡腳池將自3月1日起封閉整修，預計轉型為冷泉親親魚泡腳池，不再耗費能源加熱，4月重新開放。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月22日
台中市和平區谷關溫泉公園泡腳池將自3月1日起封閉整修，預計轉型為冷泉親親魚泡腳池，不再耗費能源加熱，4月重新開放。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）交通部觀光署參山國家風景區管理處在3月1日封閉溫泉公園泡腳池進行整修，將轉型為冷泉親親魚泡腳池，4月重新開放。想要享受溫泉泡腳的遊客，可到附近溫泉廣場。

參山處今天發布新聞稿，參山處長曹忠猷表示，谷關有兩處提供遊客免費使用的泡腳池，一個由區公所維管，溫泉的溫度較高。另一個是參山處梨山站維管的親親魚泡腳池，考量魚兒生存，泡腳池的泉水維持在攝氏30度左右，遊客可體驗親親魚吃腳皮的樂趣。

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參山處為保護谷關觀光資源並節省能源，預計將谷關溫泉公園親親魚泡腳池，轉型為山冷泉親親魚泡腳池，不再耗費能源加熱。泡腳池整修期間，親親魚將先暫時放養到公園內的生態池。

參山處指出，目前最受歡迎的谷關溫泉公園泡腳池，因溫泉水供取問題以及長年需每日用電加熱，在不耗用溫泉水資源及能源前提下，將於今年3月1日起至3月底，進行泡腳池設施檢修，將目前加熱泉水改為在地山泉水供應。（編輯：謝雅竹）1130222

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