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苗縣銅鑼炮仗花、山櫻盛開 攝影玩家秀美照吸睛

2024/2/26 18:32
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花在春節後盛開，攝影玩家表示，近日前往拍攝發現炮仗花與上方的櫻花「大爆發」，兩者層次分明相映成趣，從多種視角捕捉畫面，呈現壯觀花海美景。

銅鑼鄉公所指出，為推動環境綠美化，自民國92年起在鄉內大量栽植炮仗花，93年更在環保公園周邊駁坎、苗119線往九湖方向及苗128線沿公路兩側加強種植。

鄉公所表示，每逢12月至隔年2月花開時節，一串串垂掛攀附在駁坎上的炮仗花，形成整片花牆，亮麗吸睛；之後公所也在上方環保公園內廣植櫻花，每年春天增色不少。

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攝影玩家張文煥今天指出，他前兩天利用週末假期前往拍攝，炮仗花與上方的櫻花樹都已盛開，炮仗花橘黃色花海猶如瀑布傾瀉而下，與嬌嫩粉紅色櫻花層次分明、相映成趣，更增添新春喜氣，令人驚艷。

他說，上週連續多日晴朗好天氣，春暖花開，花況「大爆發」，預估228假日是賞花最佳時機，他也利用空拍機，從多種視角捕捉畫面，呈現壯觀花海美景。（編輯：戴光育）1130226

#張文煥
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