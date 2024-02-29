更多編輯台推薦新聞：
麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院提修國籍法放寬歸化居留年限 部分籃壇洋將年底前可符資格
首頁 / 地方

北市教育局媒合國、高中生 大手牽小手自主學習

2024/2/29 13:01（2/29 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市教育局112學年度試辦「大手牽小手一起自主學」計畫，媒合12所國中及12所高中職，讓學長姐帶著學弟妹進行主題研究、文本撰寫，相互分享並成長。圖為北一女中學姊帶領仁愛國中學弟妹了解理論並進行實驗。（台北市教育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月29日
台北市教育局112學年度試辦「大手牽小手一起自主學」計畫，媒合12所國中及12所高中職，讓學長姐帶著學弟妹進行主題研究、文本撰寫，相互分享並成長。圖為北一女中學姊帶領仁愛國中學弟妹了解理論並進行實驗。（台北市教育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北29日電）推廣自主學習精神，台北市教育局試辦「大手牽小手」計畫，此學年度媒合12所國中及12所高中職，讓學長姐帶著學弟妹進行主題研究、文本撰寫，相互分享並成長。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為強化學生自主學習能力，除推動國中小學生自己規劃寒暑假作業外，也從112學年度上學期開始建立國中自主學習專業社群，並在下學期整合高中啟動「大手牽小手一起自主學」計畫。

教育局說明，上學期的國中社群由12校組成，教育局補助學校邀請專家協作增能，引導各校發展校本課程；下學期再媒合12所高中職各與1所國中搭配，讓高中生每月至少一次陪伴國中生自主學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局指出，學生伴讀內容包含自然科學探究與實作、社會探究與實作、文本解讀、數位學習4大主題，例如景美高中學姊陪伴景美國中學妹閱讀並分享，或是北一女中學姊帶領仁愛國中學弟妹了解理論並進行實驗。

成功高中教務主任王義榮表示，高中學生在計畫中的角色為大學伴，可以用自己的經驗鼓勵國中小學伴、提供建議及引導，也會在協助小學伴找到解決方案的過程中得到正向回饋，共創自主學習氛圍。（編輯：張銘坤）1130229

#台北市教育局
#北一女中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43