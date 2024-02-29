三重福隆路工地鄰損案說明會 住戶質疑新北市為何只派區長出面

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北三重工地鄰損案住戶說明會今晚舉行，一度爆發爭執。住戶說，收到通知以為會談損害金額，結果只說要選鑑定單位，今天只是來「坐坐而已，賺盒蛋糕」。

這名住戶也質疑北市是由市長蔣萬安出面，為何新北只派區長。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，共撤離安置26戶83人。市府今晚召開住戶權益說明會，由三重區長王坤南主持，包括新北市府工務局、法制局、社會局、都更處及土木技師公會等相關單位與會，另強制建商不得參與，媒體與民代也不得入場。

陳先生會後接受媒體聯訪時說，今天主要討論屋子安全性、結構性問題，有些太專業的地方他聽不太懂；討論過程中有些住戶覺得市府態度消極，也因此產生爭執。

陳先生說，以住戶立場來說，市府說法比較壟統，雖然口口聲聲說安全，但大家還是會擔心，希望後續都要公開相關數據，否則如果只是口頭講，大家不會安心。

陳先生表示，市府說每天會持續關注修繕狀況，但老實說老百姓也不會很清楚這方面專業，回去住都是會擔心。

另一居民說，昨天收到的訊息是今天就可以得到損害金額，結果今天來才要選定鑑定單位，說難聽點，今天就是來「坐坐而已，賺一盒蛋糕」。

這名居民說，市府有用心、辛苦，他也不想批評，只是住戶認知與市府有落差，且對口層級太低，就像台北市是由市長蔣萬安出面，新北怎麼會只派區長。

另一名陳先生說，目前要先選出第3方鑑定者後才能繼續進行後續作業。市府說法不至於太壟統，經過大家溝通之後都聽得懂。

這名陳先生說，大家最關心的還是安全問題，市府到底能否給住戶一個放心說法，目前市府還沒拿出相關數據，但經過住戶要求，市府已承諾3天內提供傾斜率等相關數據給住戶，這樣他們才能比較安心。

陳先生表示，目前市府說傾斜率都在法定標準1/40內，但目前福隆路、仁政街傾斜率到底是多少，「不要老是給我們一個安全範圍內，我們要了解數據是多少」，例如雖然1/50、1/60都在安全範圍內，但1/50就是比1/60多一點。

新北市府會後發布新聞稿強調，會中除了說明房屋整體狀況，讓專業人員回答如何主張受損權益外，現場對住戶所提建物安全、權益主張等疑慮，也由相關人員一一答覆，最後建議住戶應先選出公正第3方鑑定公會，明確了解後續請求賠償程序該如何進行，就是要讓大家知道新北市府永遠跟民眾站在同一陣線。（編輯：方沛清）1130229