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澄清湖辦活動人車阻塞交通 台水：造成不便深感歉意

2024/3/4 12:44
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）台灣自來水公司週末在澄清湖風景區舉辦活動，人車暴增導致周圍交通阻塞，也有民眾抱怨免費設施大排長龍；台水公司第七區管理處今天表示，活動人潮踴躍，造成民眾不便深感歉意。

為歡慶台水公司50歲生日，台水公司第七區管理處於2月2、3日在澄清湖風景區舉辦「台水50時光機，揪你一起來童趣」活動，現場除有市集、展覽，還有大型兒童氣墊及多項遊樂設施，可讓民眾免費遊玩。

活動吸引大批人潮湧入澄清湖風景區，有民眾在網路抱怨表示，因人車太多，導致周圍交通阻塞，進場後，許多遊樂設施大排長龍，要等1小時以上才玩得到，還有一些原本以為是免費設施，後來才發現是要收費。

對此，台水公司第七區管理處今天表示，因活動現場人潮過於踴躍，區內停車位均停滿，另外開放空地等供停車，仍滿足不了民眾需求，後來採取流量管制，造成民眾不便，深感歉意。

至於免費設施要收費，台水公司第七區管理處澄清指出，免費設施沒有收費，只是如沙畫部分免費100份，這部分可能未說明清楚，未來會改進。（編輯：陳仁華）1130304

#台水公司第七區管理處
#台灣自來水公司
#澄清湖風景區
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