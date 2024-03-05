原保地竹林更新獎勵每公頃3萬元 花縣府籲踴躍申請

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）部落族人栽植高經濟價值竹林，去年「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」頒布後，原保地竹農疏伐竹林、生產竹材，可申請與禁伐補償金同樣額度的獎勵金，每公頃3萬元。

農業部為推動森林永續經營及扶植產業振興，輔導原住民保留地範圍內禁伐區域的原住民，依法執行竹林伐採作業，核發竹林更新獎勵金，以促進更新、維護竹林健康，提升國土保安與環境保育公益功能，訂定「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，即起申請至4月底截止，請族人踴躍申請；族人不須擔心損失既有收入，還可額外獲得竹林生產販售收益，並且在兼顧國土保安同時，促進竹林更新及維護竹林健康，另外竹材穩定生產，讓部落經濟振興與環境永續維護達成雙贏。

縣府原住民行政處保留地管理科長蔡樹芬說明，同一地號之原住民保留地「禁伐補償」與「竹林更新獎勵」僅能擇一申請；「作業規範」所定申請方式、申請期間、申領人及應備文件等，大部分與原住民保留地禁伐補償條例規定一致，以竹林所在地鄉（鎮）公所為受理窗口、每年辦理。

竹林所有人或合法使用人在伐採時，由公所派員勘查後，認定竹林有施行伐採作業及符合者，發給原住民保留地竹林更新證明書，作為請領依據；惟竹林請領後，須間隔3年以上才能再次請領。

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竹林更新獎勵金為每公頃新台幣3萬元，按該筆地號實際竹林伐採作業面積計算；面積不足1公頃者，按面積比率核發，並算至公頃以下4位數為止。

原住民行政處提醒，符合原住民保留地竹林更新的族人，在4月30日前，備妥申請書、身分證、土地登記謄本及地籍圖謄本、土地權利人同意書（竹林所有權人非單獨所有者）、採運許可證或公所核發原保地竹林更新證明書、金融帳號存摺影本等相關文件，向竹林所在地公所提出申請。（編輯：陳仁華）1130305