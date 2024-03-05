解決駕駛荒 桃市大客車駕駛培訓首批有望8月上路

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（中央社記者葉臻桃園5日電）為解決大客車駕駛荒，桃市府與業者合作「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」，首批86人在本月開訓，最快8月能投入服務；交通局今天說，希望能在2年內培訓200名大客車司機。

桃園市政府交通局今天向媒體表示，為替桃園市公車客運業者注入新血，自去年6月起為公車駕駛加薪新台幣1萬元、減緩人才流失，經細究原因後發現，「駕駛荒」不僅是薪水導致，投入工作的不便也是問題之一。

交通局指出，目前大客車駕駛考照門檻高，轉換跑道還得面臨5個月的薪水空窗期，且駕駛大都是同業間流動，「東牆補西牆」無法解決根本問題，以致桃園市至今仍面臨263個司機缺額，占全市駕駛人數27%。

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交通局指出，已在去年12月與桃園市7家市區客運業者共同簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，推出全國首創的「受訓即就業」計畫，打破過去取得駕照才能應徵的限制，於受訓期間即可領取基本薪資及學習津貼，累積最高可領20萬元，希望能挖掘潛在駕駛。

交通局表示，此培訓計畫與4家駕訓班合作，今年3月起開班受訓，學員在專案培訓期間即可領取基本薪資和學習津貼，截至目前已有86人報名參加，此梯次受訓最快8月即可投入公車營運服務；希望能在2年內招募培訓200名大客車司機，以恢復大眾運輸運能。（編輯：張銘坤）1130305