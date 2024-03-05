植樹固碳 韓國美妝品牌連8年台東種樹

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）農業部林業保育署今天和韓國美妝愛茉莉太平洋集團旗下品牌innisfree在台東海邊種樹，這是innisfree連續8年和林業保育署合作認養造林，總計栽植4萬5000株苗木。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿，台東分署59名主管與員工今天和韓國美妝愛茉莉太平洋集團旗下innisfree美妝品牌攜手，於太麻里鄉金富段第2534號保安林（金崙海岸），種下台灣原生樹種林投、白水木、欖仁等樹種。

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台東分署表示，愛茉莉太平洋集團1945年創立於韓國，今年是innisfree第8年與台東分署合作植樹活動，從106年至113年分署與innisfree共攜手栽植4萬5000株苗木，主要是透過認養贊助捐款，由分署協助造林撫育工作執行，並藉由活動辦理讓企業深入參與實際造林工作，一同為金崙海岸種下綠色希望，為節能減碳盡一份心力。

台東分署表示，植樹造林具有固碳功效，符合聯合國永續發展目標（SDGs），可促進減緩林地劣化、改善生態環境、增加二氧化碳之吸存、水源涵養、國土保安及保護野生動物棲息地，提供就業及穩定微氣候環境，台東分署於每年11月至翌年3月辦理造林工作，歡迎更多的企業投入認養造林行列，一同維護及營造綠意海岸環境。（編輯：謝雅竹）1130305