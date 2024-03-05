法國在台協會訪中市府 盼雙方更多交流合作

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）法國在台協會主任龍燁今天率員拜訪台中市政府，台中市長盧秀燕表示，相信未來雙方會有更多交流與合作，歡迎前來舉辦各項活動及參訪，市府團隊會積極給予協助。

法國在台協會主任龍燁、學術合作暨文化處長雷詩雅、商務處長高德廉、法國工商會執行長史蒂芬等人，今天拜訪台中市政府，由盧秀燕親自接待，雙方就經濟、科技、文化、商業與投資等議題進行交流，並互贈禮物。

盧秀燕指出，台灣民眾對法國事務相當有好感，尤其在流行事物與食物上，如台中米其林一星法式餐廳「鹽之華」是她非常喜愛的餐廳，希望有機會邀請法國來賓前往品嚐。另外，若有10名台灣婦女拿進口皮包，約有一半是產自法國。

盧秀燕表示，台中對法國企業也很熟悉，例如捷運綠線部分零件就是由法國與日本企業合作，台中目前積極推動捷運藍線等交通建設，相信未來也有合作機會。

她說，台中與彰化海岸線的風力發電，也有賴許多法國廠商建置，疫情期間，市府也協助來台工作的法國等外籍工程團隊接種疫苗等防疫事宜。市府也很歡迎法國在台協會及相關團體前來台中舉辦各類活動及參訪，市府團隊會積極給予協助。

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龍燁表示，很高興在台中已有這麼多人認識法國企業或文化，盼還沒有進駐台灣的法商也能更認識台中，他也希望促成法國與台中在經濟、科技與投資方面，能有更多的交流及合作。

雷詩雅表示，法國在台協會「2024思辨之夜」預計11月9日於國立自然科學博物館辦理，預定探討議題為「我們是否能讓人工智慧成為民主盟友？」盼市府可推薦學校參與並協助推廣活動，也希望活動前的相關研討會，有機會在市府舉行。（編輯：謝雅竹）1130305