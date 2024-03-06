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太平洋南島聯合豐年節 邀夏威夷舞團共舞

2024/3/6 13:42（3/6 14:21 更新）
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花蓮縣政府每年暑假舉辦「原住民族聯合豐年節」，近年擴大邀集海外原民舞團參與，為更符合活動主題，今年正式更名「太平洋南島聯合豐年節」，也首次開放徵選國內優秀舞團，活動將於7月舉行。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月6日
花蓮縣政府每年暑假舉辦「原住民族聯合豐年節」，近年擴大邀集海外原民舞團參與，為更符合活動主題，今年正式更名「太平洋南島聯合豐年節」，也首次開放徵選國內優秀舞團，活動將於7月舉行。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月6日
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣府每年暑假舉辦「原住民族聯合豐年節」，提供在地6大族群共舞，近年也邀集海外原民舞團參與，今年正式更名為「太平洋南島聯合豐年節」，並邀夏威夷舞團演出。

花蓮6大族群為阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族，縣府每年暑假期間舉辦「原住民族聯合豐年節」，讓族人能展現獨特樂舞，也推出當年大會舞，讓遊客與族人共舞，每年都有上萬名遊客參與。

花蓮縣府原住民行政處代理處長徐采瑤今天表示，近年縣府擴大邀集國內外其他族群舞團演出，成為原民樂舞交流舞台，為更符合活動主題，今年正式更名「太平洋南島聯合豐年節」。

徐采瑤指出，繼去年邀請大溪地冠軍舞團來訪演出，今年確定會有夏威夷舞團演出，國內則邀請台東縣蘭嶼鄉達悟族人演出。今年也首次開放徵選國內舞團，徐采瑤表示，除了既有在地各校原民舞團外，往年都是由藝術總監推薦優秀舞團加入演出，今年首次開放徵選國內優秀舞團。

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徐采瑤指出，樂舞演出需以花蓮6大族群為元素，第1階段為書面及影像資料審查，第2階段為實際審查，預計將選出8至10組團隊，補助每團新台幣1萬元訓練費，正式演出會提供額外費用。

花蓮縣府原民處指出，「太平洋南島聯合豐年節」將於7月19日至21日於德興運動場旁大草坪舉行，詳細活動資訊、徵選訊息都可至花蓮縣政府原住民行政處官網或臉書粉絲團查詢。（編輯：郭諭儒）1130306

#徐采瑤
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