高中生收養2貓未徵家人同意 媽媽棄養遭罰6萬

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（中央社記者王鴻國新北6日電）板橋望月公園發現2隻貓棄養，新北動保處追查發現高中生網路認養，但卻未徵求家人同意，因此，高中生的媽媽將貓棄養遭動保處開罰6萬元，原飼主也因貓未打疫苗遭罰3萬元。

新北市政府動保處表示，日前獲通報，在板橋區望月公園廁所處發現1袋子內裝有2隻貓，疑似遭人棄養，動保處隨即派員前往帶回貓隻並安置在板橋動物之家。

動保處表示，經查，遭棄養貓隻原登記晶片飼主陳姓男子，陳男日前由網路平台轉送高中生飼養，高中生未經詹姓母親同意認養，導致貓隻被母親丟棄在公園內。經透過警方調閱監視器畫面，鎖定棄養貓隻行為人。

動保處表示，經查，原飼主飼養期間未讓貓隻施打狂犬病疫苗，被依動保法處以新台幣3萬元罰鍰。另外，詹女因棄養貓隻行為已違反動物保護法，除處以6萬元罰鍰，並列入飼養黑名單中，不得再飼養寵物，以及要求參與動保講習，貓隻沒入後已有1隻貓獲人認養。

動保處表示，網路認養糾紛多，若有簽訂契約要注意內容，且動保法規定動物飼主為自然人者，以成年人為限，未成年人飼養動物者，以其法定代理人或監護人為飼主。未成年如想飼養寵物者則應與家人溝通且同意後，由成年家人為寵物晶片登記。

動保處強調，飼養寵物是給予牠一輩子的承諾，請善待寵物、陪伴終生，即使不擬續養，也應向地方主管機關申辦，不要隨意棄養，若有棄養行為，依動保法可處3萬元至15萬元罰鍰。愛牠就不要棄養牠，給牠一個溫暖的家。（編輯：張銘坤）1130306