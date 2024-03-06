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遭基隆國民黨鎖定 童子瑋：罷免不應淪為報復工具

2024/3/6 21:17
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）網路有人發動連署罷免基隆市長謝國樑，國民黨基隆市黨部提出反制，鎖定議長童子瑋等人發起罷免。童子瑋今天說，如果他有錯願意改進，但罷免無法解決公共爭議，更不應淪為報復性工具。

童子瑋表示，罷免是憲法賦予人民的權益，也是民主救濟機制最後的手段，非不得已才會使用，罷免也必須建立在正當性與事實上，如果他真的有過錯，願意誠懇聆聽努力改進。

童子瑋說，從政至今，是因為鄉親的託付與信任才有今天的職位，上任以來每一天都不忘提醒自己，為何站出來為鄉親、為家鄉打拚的理想，時刻告訴自己「不忘初衷」。

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童子瑋表示，若動員罷免的資訊屬實，真的很遺憾，不好意思讓大家操心了，但罷免無法一次解決複雜的公共爭議，盼理性討論市政議題，而不是利用因人設事來提出「罷免」，更不應淪為報復性的工具。

童子瑋說，他還是相信人性本善，大家為了基隆好會互相體諒，如果因為充滿惡意的政治目的，讓基隆市的紛亂火上澆油，那真的是台灣政治史上最惡質的政治操作之一，也無助於基隆市的形象與市民的信任感。（編輯：李錫璋）1130306

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