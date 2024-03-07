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基隆市長議長罷免案降溫 謝國樑童子瑋握手破冰

2024/3/7 19:26（3/7 19:36 更新）
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基隆東岸廣場爭議不斷，還演變成市長、議長罷免大戰。議長童子瑋（前左）7日在市議會主動伸手與市長謝國樑（右）握手破冰，希望能夠回歸市政討論，好好溝通、平息紛擾。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年3月7日
基隆東岸廣場爭議不斷，還演變成市長、議長罷免大戰。議長童子瑋（前左）7日在市議會主動伸手與市長謝國樑（右）握手破冰，希望能夠回歸市政討論，好好溝通、平息紛擾。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年3月7日
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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆東岸廣場爭議延燒，演變成市長、議長罷免大戰。市長謝國樑與議長童子瑋今天在市議會握手破冰，雙方都呼籲藍綠支持者冷靜，回歸市政理性討論，不要再進行罷免行動。

基隆東岸廣場爭議不斷，網路有人發動連署罷免謝國樑；基隆藍營也提出反制，鎖定童子瑋等人發起罷免。

針對市長、議長罷免大戰。謝國樑昨天已表示，不贊成任何形式的罷免。童子瑋昨天也說，他相信人性本善，謝國樑應該會有格局。

童子瑋今天於市議會送婦女節蛋糕給女性市議員、市府局處長，他經過謝國樑座位前，主動伸手與謝國樑握手。

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媒體詢問兩人罷免案是否要降溫？謝國樑表示，非常感謝童子瑋的胸襟和高度，相信童子瑋的善意大家都收到，他要盡最大努力回歸市政，就公共議題進行討論，相信不分藍綠的民眾，對於罷免或反制罷免都很反感。

童子瑋表示，罷免雖是民主機制最後的手段，但也要具有社會正當性；他一直保持中立讓議事運作順暢，希望能夠回歸市政討論，好好溝通，平息紛紛擾擾，也希望大家良性的互動，促進市政運作。（編輯：張銘坤）1130307

#基隆市
#童子瑋
#謝國樑
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