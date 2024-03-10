花蓮大農大富平地森林 搭小火車賞螢

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區可見閃閃螢光，林保署即日起至4月14日推出「螢漫平森賞螢趣」活動，今年還可搭乘森林遊園小火車，體驗全台最早、面積最大的賞螢盛宴。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈之間，1250公頃的園區，相當於48座大安森林公園，可說是名副其實的超級吸碳造氧機。種植近20種、逾百萬株低海拔常見的樹種，好看、好用，與人類的生活息息相關。

大農大富平地森林園區早期為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著滿滿甘蔗的地景，隨著製糖產業結束而消失。

林保署花蓮分署表示，賞螢季推出期間，限定「森林遊園小火車」由當地生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭變化，對園區豐富生態有更多元認識。

電動小火車每日班次與座位有限，歡迎民眾提早線上購票報名，體驗白天搭乘小火車享受森林浴，晚上參加「螢火蟲的婚禮」，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。

花蓮分署指出，與在地社區及解說隊攜手合辦賞螢生態旅遊活動已邁入第9年，活動內容包含賞螢導覽及精選在地社區伴手禮。每日限制賞螢人數，在於維護螢火蟲棲地與維持導覽品質，由受過培訓與考核的在地居民擔任導覽，把活動經濟效益留在社區，讓螢火蟲、自然生態與在地居民三方共好共存。

為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，延續往年「賞螢專車」服務，每週五、六提供花蓮市區到園區來回接送服務，購買賞螢專車方案包含當日賞螢體驗券與伴手禮；考量搭火車遊客，今年與光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要線上預約，即可享受從光復火車站免費接駁至園區的服務。

賞螢系列活動相關訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或官網查詢。（編輯：管中維）1130310