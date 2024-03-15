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白沙屯媽祖進香童醫院支援 40名醫護輪班隨行

2024/3/15 13:21（3/15 13:31 更新）
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苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香18日起駕，童綜合醫療團備好充足醫療物資，全程提供醫療服務。（童綜合醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月15日
苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香18日起駕，童綜合醫療團備好充足醫療物資，全程提供醫療服務。（童綜合醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香18日起駕。童綜合醫院全程支援緊急醫療救護，40名醫護輪班隨行，53名醫護志工照顧香燈腳，定點設置救護站，提供醫療協助。

童綜合醫院今天發布新聞稿，童醫院中級救護員白圓宏將歷年來參加活動的經驗提出幾點建議，建議提前向媽祖稟報起馬，避開高峰時段，避免人流擁擠。隨時留意周圍的情況，避免遭受推擠、遵守秩序、注意孩童和老人、配合安全人員和避免停留在過度擁擠區域。

急診部成人緊急科主任鄭閔瑋指出，童綜合醫院派2台救護車在隊伍前後隨行，還有8台重機組成的救護機巡隊隨時機動救護，準備充足的醫療救護物品與設備，讓香燈腳們無後顧之憂。

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醫師呼籲，罹患慢性疾病患者要記得攜帶藥物，並按時服用，在飲食上特別留意。進香期間有任何不適情況，即時進行傷口護理，切勿使用偏方，避免二次感染。正值春末之際，溫差變化大，隨時添加衣物做好保暖，適時補充水分，避免中暑。

永信藥品響應白沙屯進香活動，提供4000份B群、2500份貼布、防曬、草本舒緩凝膠等保健物資給童綜合醫療團，準備7000份健沛營養品，在北港免費發送給香燈腳補充能量。（編輯：郭諭儒）1130315

#童綜合醫院
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