新店文史館推尋根之旅 走訪斯馨祠找到祖先拿獎金

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（中央社記者高華謙新北18日電）清明節將至，新北市立圖書館新店文史館29日起推出「十四張尋根」之旅，並帶領民眾走訪「斯馨祠」，只要成功找到祖先，就可獲新台幣2000元獎金。即日起免費報名。

新北市立圖書館館長王錦華今天透過新聞稿表示，清明掃墓祭祖是為了追根溯源，而十四張是新店最早開發的地區之一，擁有200多年歷史的「斯馨祠」承載豐富十四張家族歷史，也見證當地興衰與變遷。

王錦華說，現今「斯馨祠」外仍保存有清朝乾隆44年（西元1779年）的建廟捐獻碑，記載當年集資建廟的信士名單，可一窺先民開墾大坪林及十四張的居民結構，是地方文史保存的最佳範例。

王錦華表示，隨現代生活型態轉變、家族觀念日漸式微，新店文史館特別在清明節前推出「十四張尋根」之旅活動，希望帶大家透過有趣的「追溯祖先」活動，了解自己的姓氏源流，進而了解早期先民開墾過程，認識家鄉歷史。

新北市立圖書館說，新店文史館「十四張尋根」活動分為2部分，第一部分「尋找祖先記憶」包括3月29日「體驗古早情懷」十四張走讀小旅行，帶民眾探尋先民開墾大坪林及十四張歷史軌跡；3月30日「喚回城市記憶」由十四張耆老講古，邀「斯馨祠」建廟時捐獻金額最多的吳祿後代子孫分享十四張的故事。

4月13日「藜閣留輝—大坪林劉氏寬記支派六記研究」新書發表會，是「再現十四張—藜閣留輝風華」在地徵集計畫成果發表，讓民眾更深入了解先民開墾根源。

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第二部分「追尋祖先痕跡」包括5月18日「尋根溯源」講座，告訴民眾如何運用族譜等資源尋找祖先根源；5月18日至9月30日「認祖歸宗—祖先芳名探尋」則邀民眾一起走訪「斯馨祠」，追溯自己的祖先，成功者還可獲得新台幣2000元獎金。

新北市立圖書館表示，「十四張」代表14名祖先開拓新店這塊土地，活動最後的「子孫團聚—尋根交流宴」，將凝聚十四張相關家族彼此交流，讓後代子孫更了解家族歷史。（編輯：李錫璋）1130318