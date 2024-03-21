中央大學：桃園新屋地下水出流量約半座石門水庫

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（中央社記者葉臻桃園21日電）石門水庫水情不佳，截至今天蓄水率僅剩約34.7%。國立中央大學調查卻發現，桃園市新屋地區的海岸帶地下水出流現象非常強勁，每年出流量高達1億公噸，相當於半座石門水庫容量。

中央大學今天向媒體宣布這項調查成果，並刊載於新一期「水文學雜誌（Journal of Hydrology: Regional Studies）」。

中央大學應用地質研究所教授倪春發表示，海岸帶地下水出流是地下水直接流進海洋的自然現象，普遍存在於世界各地；中央大學TaiCOAST臨海工作站自2021年開始進行新屋的海岸帶地下水出流量調查，發現即使在西元2021年大旱期間，台灣面臨56年來最嚴重的缺水危機時，出流量仍相當豐沛。

倪春發指出，研究團隊鑽井深入地下100公尺，發現打出的仍是淡水，經計算後發現新屋地區的海岸帶地下水出流量每天可達30萬公噸，一年約達1億公噸，相當半座石門水庫容量。

此外，近年調查結果更發現，新屋區往北的海岸出流量有更高潛勢，顯示桃園海岸帶整體地下水出流量更為可觀。

研究團隊指出，台灣年降雨量約2500毫米，約為全球平均的3倍，但因台灣地形梯度較大，雨水有60%流入海洋；雖然發現地下水出流量資源豐沛，但如何汲水開發不致造成海水入侵和地層下陷，涉及政策、科學和工程等多重挑戰，同時得兼顧出海口生態平衡，將是一項挑戰。（編輯：張銘坤）1130321