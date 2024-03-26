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南庄花卉節3/30登場 8主題裝置藝術盼展現慢城繽紛

2024/3/26 20:39（3/26 21:06 更新）
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2024南庄花卉節30日將登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處26日舉辦宣傳活動表示，今年以「漫舞時光」為題，設置8公尺高的摩天輪音樂盒等裝置藝術，並運用逾7000株各式花卉，布置於各裝置藝術周遭，讓南庄慢城更顯繽紛。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月26日
2024南庄花卉節30日將登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處26日舉辦宣傳活動表示，今年以「漫舞時光」為題，設置8公尺高的摩天輪音樂盒等裝置藝術，並運用逾7000株各式花卉，布置於各裝置藝術周遭，讓南庄慢城更顯繽紛。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月26日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）2024南庄花卉節將於30日登場，參山國家風景區管理處說，今年結合原住民工藝，設置8組主題裝置藝術，並運用逾7000株各式花卉妝點布置，盼展現南庄慢城繽紛多元特色。

參山國家風景區管理處今天在南庄遊客中心舉辦2024南庄花卉節宣傳活動，處長曹忠猷表示，南庄花卉節舉辦迄今6年，每年吸引眾多遊客到苗栗賞花，去年以「巷弄美學」為策展核心，榮獲美國謬思設計大獎「概念設計」項目最高榮譽「鉑金獎」，今年延續巷弄美學概念，將去年花卉節留存原地的裝置藝術作品同步修繕，以豐富南庄巷弄。

參山處指出，今年以「漫舞時光」為題，設置8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，分布於南庄遊客中心、百年郵局與南江水岸公園等地；另與原住民部落工藝師合作共創大型弓織、臀鈴、魚背簍等3組特色裝置藝術，展示於蓬萊溪自然生態園區、賽夏民俗文物館附近道路。

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有別於往年布展花卉多以繡球花為主，參山處說，今年運用繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草等多達17個品種、逾7000株精緻花卉，布置於各裝置藝術周遭，讓南庄慢城更顯繽紛。

參山處指出，2024南庄花卉節將於30日登場，展期30天，歡迎民眾在春暖花開的季節到苗栗，穿梭於南庄巷弄、山林，賞花、賞景、品味多元族群的藝術創作。（編輯：李錫璋）1130326

#南庄
#參山處
#曹忠猷
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