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基隆港警新廳舍開工 拆除舊址將串聯東岸作業空間

2024/3/27 15:56（3/27 16:06 更新）
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「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」27日開工，預計114年7月完工後，港警總隊將遷入，並接續舊址拆除，未來連同軍港遷移後的空間，將可串聯東岸作業。圖為基隆港務分公司總經理高傳凱（右4）等人一同執鏟動土。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月27日
「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」27日開工，預計114年7月完工後，港警總隊將遷入，並接續舊址拆除，未來連同軍港遷移後的空間，將可串聯東岸作業。圖為基隆港務分公司總經理高傳凱（右4）等人一同執鏟動土。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月27日
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆港務分公司今天辦理「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」開工典禮，預計114年7月完工後港警總隊將遷入，接續拆除舊址，未來連同軍港遷移後的空間，將可串聯東岸作業。

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，原辦公廳舍位於東岸4號、5號碼頭間，使用至今已逾50年，因長期將現有東岸碼頭分隔兩段，使港區運補及旅運作業無法串聯，在軍港遷移後更顯突兀。

高傳凱說，新建工程位於西岸的港務消防大隊基隆港隊旁的中山路2段，第1階段先興建西岸的港警總隊廳舍，第2階段辦理港警總隊搬遷，並接續舊址拆除，未來連同軍港遷移後的空間，將可串聯東岸作業空間，再引進物流與郵輪補給作業，使基隆港區能保有客運、貨運功能，並兼顧親水觀光。

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內政部主任秘書黃駿逸致詞表示，內政部長林右昌在擔任基隆市長時，透過市府和港務公司成立的市港再生平台會議，決定向中央爭取將此項工程經費納入行政院中長程計畫。

黃駿逸說，在民國111年原核定為新台幣2.4億餘元，後因營建工程物價上漲，經費不足，繼續向中央爭取經費，於去年2月3日核定通過，總工程經費增加至4.4億餘元，大幅增加2億元。（編輯：李錫璋）1130327

#基隆港務分公司
#基隆港
#黃駿逸
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